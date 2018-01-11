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Kılıçdaroğlu, üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Hilton Otel'de kahvaltıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ile Delegasyonu Başkanı Christian Berger ortak basın toplantısı düzenledi.

TOPLANTIDA CHP - HDP - İYİ PARTİ VE SAADET İTTİFAKI DA KONUŞULDU
Yılmaz, "Türkiye-AB ilişkileri, içeride sistemin maruz kaldığı zorluklar, erken seçim ihtimali, muhtemel ittifaklar, uyum yasaları ve sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptık." dedi.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"
Christian Berger de toplantıda, "Son derece kapsamlı ve verimli bir toplantı oldu. Pek çok konuyu ele aldık. En önemlisi de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri derinlemesine ele alma fırsatı bulduk. Son derece olumlu bir yaklaşım ifade edildi. Sayın başkan AB ile yakın ilişkileri sürdürme arzularını dile getirdi. Bu çerçevede bizler de bu diyalogu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu toplantıları en güncel gelişmeleri takip etmek amacıyla devam ettirmeyi arzu ediyoruz." sözleriyle toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 15:27
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Serdar Serdar

Bunlarin hepsi vatan haini kanimin son damlasina kadar AKP ile birlikteyim

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2018 16:13
TURAN55 TURAN55

CHP LİDERİ KEMAL BEY VERİMLİ TOPLANTI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ DOĞRUDUR İNANIRIM VERİMLİ TOPRAKLARI SATMAK İÇİN İTİFAK OLUŞTURMUŞLARDIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2018 15:40
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