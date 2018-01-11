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'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

'li , Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını "işgal" olarak nitelendirdi.

CHPnin Meclise yapılan mescide itirazı var

Başkanı 'ın talimatıyla Meclis'in 2 odası mescit ve abdesthaneye dönüştürüldü. Kahraman'ın yaptırdığı mescit ve abdesthaneye 'den itiraz geldi.

FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ
CHP Grup Başkanvekili , fotoğraf çekimi yasak olmasına rağmen mescit ve abdesthaneyi görüntüleyerek servis etti.



"MESCİT YAPAN İSMAİL KAHRAMAN İŞGALCİDİR"
Meclis'te tartışmalara neden olan konuyla ilgili söz alan Özgür Özel'in konuşmaları, Meclis tutanaklarına şöyle geçti: "Parlamentoya duyurarak kapı önüne davet ettik, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Videoları parlamentodaki bütün muhabirlere, ayırmadan, birer birer CHP Grubu olarak biz dağıttık. Çünkü orası mahrem alan değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir."
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 10:23
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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ersin ersin

allah belasını versin bunların

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evet1
hayır0
cevapla 11.01.2018 16:28
Yalman G&#252;&#231; Yalman Güç

Bir zamanların en kuvvetli laikçisi askeriye bile zamanla idrak ederek subaylara şehit cenazelerinde namaza durun,sivi evlere ziyarete gittiğinide ayakkabılarınızı çıkarıun gibi talimatlar vermişt,.Bu CHP hala idrak etmemekte kör inat gösteriyor.Onun içinde %25 ten bir gram yukaru çıkamıyor.Ne diyelim Allah Islah etsin.

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evet1
hayır0
cevapla 11.01.2018 15:50
VATAN VATAN

BURASI MÜSLÜMAN BİR ÜLKE BUNU KABULLENMEYEN BU ÜLKEYİ TERKEDER.ZATEN BUNU KABULLENMEYENDE BU ÜLKEDE DURAMAZ.DURURSA BUNLAR BU ÜLKENİN EVLATLARI DEĞİLDİR.OLSA OLSA DIŞ GÜÇLERE MAŞALIK EDERLER.MİLLET BUNLARI GÖRÜYOR.

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evet1
hayır0
cevapla 11.01.2018 15:38
MR AMERIKALI MR AMERIKALI

ALLAHI UZAKTAN YAKINDAN TANIMAYAN INANMAYAN BIR CHP LIDEN ALLAHIN KITABI KURANDA YAZILAN AYETLERE INANMASINI NASIL BEKLIYORSUNUZ ANLAMIS DEGILIM

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evet2
hayır0
cevapla 11.01.2018 15:10
Zebbani Zebbani

Daha geniş yer lazım mescid için. İyice sıkıştırmışlar oraya. Üstüne itiraz ediyorlar kendini bilemezler.

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evet1
hayır0
cevapla 11.01.2018 14:29
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