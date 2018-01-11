TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla Meclis'in 2 odası mescit ve abdesthaneye dönüştürüldü. Kahraman'ın yaptırdığı mescit ve abdesthaneye CHP'den itiraz geldi.
FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fotoğraf çekimi yasak olmasına rağmen mescit ve abdesthaneyi görüntüleyerek servis etti.
"MESCİT YAPAN İSMAİL KAHRAMAN İŞGALCİDİR"
Meclis'te tartışmalara neden olan konuyla ilgili söz alan Özgür Özel'in konuşmaları, Meclis tutanaklarına şöyle geçti: "Parlamentoya duyurarak kapı önüne davet ettik, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Videoları parlamentodaki bütün muhabirlere, ayırmadan, birer birer CHP Grubu olarak biz dağıttık. Çünkü orası mahrem alan değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir."
kalan karakter 1000
allah belasını versin bunların
Bir zamanların en kuvvetli laikçisi askeriye bile zamanla idrak ederek subaylara şehit cenazelerinde namaza durun,sivi evlere ziyarete gittiğinide ayakkabılarınızı çıkarıun gibi talimatlar vermişt,.Bu CHP hala idrak etmemekte kör inat gösteriyor.Onun içinde %25 ten bir gram yukaru çıkamıyor.Ne diyelim Allah Islah etsin.
BURASI MÜSLÜMAN BİR ÜLKE BUNU KABULLENMEYEN BU ÜLKEYİ TERKEDER.ZATEN BUNU KABULLENMEYENDE BU ÜLKEDE DURAMAZ.DURURSA BUNLAR BU ÜLKENİN EVLATLARI DEĞİLDİR.OLSA OLSA DIŞ GÜÇLERE MAŞALIK EDERLER.MİLLET BUNLARI GÖRÜYOR.
ALLAHI UZAKTAN YAKINDAN TANIMAYAN INANMAYAN BIR CHP LIDEN ALLAHIN KITABI KURANDA YAZILAN AYETLERE INANMASINI NASIL BEKLIYORSUNUZ ANLAMIS DEGILIM
Daha geniş yer lazım mescid için. İyice sıkıştırmışlar oraya. Üstüne itiraz ediyorlar kendini bilemezler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.