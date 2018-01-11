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Bu benim!

Adana’da , nın camını taşla kırdı. İkinci kata çıktı. Bir masaya oturup keyif yaptı. Bir süre sonra da polislere yakalandı. “Bu banka benim” diyerek sırıttı

Bu banka benim!
ADANA'nın Seyhan İlçesi'ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan bir nın şubesinin alarmı, önceki gece çalmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri yollandı. Bankanın içine giren ekipler, ikinci katta sandalyeye oturmuş bir kişiye rastladı. İsminin Hanefi Urumlu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki zanlı polislere, "Bu banka benim. Taşla camı kırıp içeri girdim. Bankamda oturuyorum" ifadelerini kullandı. Ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Emniyette sorguya alındı. Öte yandan bankada yapılan araştırmada herhangi bir hırsızlık olayının gerçekleşmeği açıklandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Polis ekipleri bankanın kırık camından içeri girerek zanlıyı yakaladı.

Murat
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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