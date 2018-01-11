ADANA'nın Seyhan İlçesi'ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan bir bankanın şubesinin alarmı, önceki gece çalmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri yollandı. Bankanın içine giren ekipler,ikinci katta sandalyeye oturmuş bir kişiyerastladı. İsminin Hanefi Urumlu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki zanlı polislere, "Bu banka benim. Taşla camı kırıp içerigirdim. Bankamda oturuyorum" ifadelerini kullandı. Ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Emniyette sorguya alındı.Öte yandan bankada yapılan araştırmadaherhangi bir hırsızlık olayının gerçekleşmeğiaçıklandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri bankanın kırık camından içeri girerek zanlıyı yakaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.