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'nden 'a çok sert mesaj

Bakanlığından yapılan açıklamada, 'ın 'deki etkisini yok etmek amacıyla ABD'nin 'sert yaptırımlar' uygulayacağı belirtildi.

ABD Dışişlerinden İrana çok sert mesaj
Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Yardımcı Asistanlığı görevini yürüten David Satterfield, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ABD'nin 'deki etkisini yok etmek ve ülkeden İran destekli güçleri çıkarmak amacıyla sert yaptırımlar uygulamayı planladığını kaydetti.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 19:45
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