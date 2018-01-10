Yüksek Hızlı Tren oraya geliyor!

Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Arslan, karayollarının bitümlü sıcak karışım (BSK) ile kaplandığını belirterek, "2017 yılında 2 bin 318 kilometre BSK yapılarak toplam BSK uzunluğu 23 bin 422 kilometreye çıkarılmıştır. Üst yapı yenileme çalışmaları bölünmüş yollar açıldıktan sonra yapılan tamir ve tadilat çalışması değildir. Yıllık ortalama olarak bin 542 kilometre bitümlü sıcak karışım yapımı gerçekleştirilmektedir. Sathi kaplamalı yollarda da yıllık ortalama 15 bin 544 kilometre yapım ve oranım yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gelirlerinin yatırım tutarını karşılayıp karşılamadıklarına ilişkin soruya Bakan Arslan, "Gelirler yatırım tutarını karşılamaktadır, ayrıca HGS gelirleriyle sadece HGS proje bedeli değil, HGS sistemlerinin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masrafları da karşılanmaktadır. Diğer taraftan, 2015 yılında HGS'den etiketsiz geçen araç sayısı 2 milyon 728 bin 912 adet olup, bu geçişlere ilişkin idari para cezası tebligatları 2016 yılında araç sahiplerine gönderilmiştir. Geçiş ücretleriyle ilgili olarak vatandaşlarca açılan dava sayısı ise 10 bin 255'tir" diye konuştu.