'Tır'afik polisi

Antalya polisi, yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden SevbanEnes K. idaresindeki otomobile "Dur" anonsu yaptı. Ancak sürücü ikaza uymadı. Bunun üzerine ekipler, "Dur" ihtarına uymayan aracın peşine takıldı. Spor otomobil, yaklaşık 4.5 kilometre kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis, sürücüyü yakalamak için bir TIR şoföründen yardım aldı. Seyir halindeki bir TIR'a "Aracı sola kır" anonsu yapıldı. Durumu fark eden TIR şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil, TIR ile refüj arasında sıkıştı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetininolmadığı, başkasına ait olan aracın damuayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı.
TIR'ın sıkıştırması sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 830 lira para cezası kesildi.
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