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'Tır'afik polisi

Tırafik polisi
Antalya polisi, yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden Sevban Enes K. idaresindeki otomobile "Dur" anonsu yaptı. Ancak sürücü ikaza uymadı. Bunun üzerine ekipler, "Dur" ihtarına uymayan aracın peşine takıldı. Spor otomobil, yaklaşık 4.5 kilometre kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis, sürücüyü yakalamak için bir nden yardım aldı. Seyir halindeki bir TIR'a "Aracı sola kır" anonsu yapıldı. Durumu fark eden TIR şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil, TIR ile refüj arasında sıkıştı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olan aracın da muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı.


TIR'ın sıkıştırması sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 830 lira para cezası kesildi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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