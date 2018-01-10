Münir yaşayacak

Canlandırdığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve birçok karakterle gönüllerde taht kuran Münir Özkul, son yolculuğuna uğurlandı ama hayranları onu unutmadı. Usta sanatçının eşi Umman Özkul, 2-3 kuşak gençliğin onunla büyüdüğünü belirterek bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi. hep hayatımızda olacak Umman Hanım, "18-19 yaşındaki çocukların Münir'le ilgili mesajlarını gösterdiler. Çok mutlu oldum. Hayata hep pozitif bakan biriydi. Sevgisi ile herkesi mutlu ederdi. Gençlerle bir arada olmaktan da çok mutlu olurdu. Şimdi gençlerin bu derece Münir'i sahiplenmeleri bizim için çok önemli. Çok uzun yıllar sonra da sevgili Münir Özkul'un adı yaşayacak. Mahmut Hoca belki 50 yıl sonra bile herkesin tanıdığı bir karakter olarak hayatımızda yer alacak" dedi. Gençler sosyal medyada Münir Özkul için duygusal yorumlar paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları:
MAHMUT HOCA BİZİM
18 Yaşındayım ama Mahmut hoca'yı biliyorum. Çünkü o bizim de hocamız. Seni unutmayacağız.
Türkiye senin gibi birini kaybettiği için çok üzülüyor.
23 yaşındayım ve tüm filmlerini biliyorum.
Mahmut Hoca, bize iyiliği gösterdi. Doğrudan şaşmamak için Mahmut Hoca'yı harkes tanımalı.
Her filminde onlarca ders veren biriydi Münir Özkul. Filmlerini yeni kuşaklar da görecek.
Senin vefat haberin beni çok üzdü Münir amca.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.