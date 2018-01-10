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yumruk yumruğa

CHP yumruk yumruğa
'de yine kavga vardı! İzmir'den sonra bu kez karıştı. İl Başkanlığı'nın 36'ncı Olağan Kongresi'nde, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında tartışma yaşandı. Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Görgöz'ü suçladı. 2014 seçimlerinde parti genel merkezi tarafından Afyonkarahisar'a 84 bin TL gönderildiğini aktardı. Ceylan, "Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz" dedi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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