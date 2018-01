Atlar havalandı!

Turkish Cargo geçen hafta ABD'nin 3. büyük şehri Şikago'dan İstanbul 'a 15 tane at taşıdı. Birbirinden değerli atların seyahati için, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip beş stallu (özel at ahırı) kullanıldı. Türkiye 'ye indiklerinde ise özel araçlarla sahiplerine sağlıklı bir şekilde ulaştırıldı. Geçtiğimiz aylarda yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla 'united for wildlife buckingham palace declaration' bildirisini onaylayan THY , canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.