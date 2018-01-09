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Röveşata transferi

, balona röveşata atarak büyük bir üne kavuştu. Bu gelişmenin ardından Elbistan Belediyespor’un kadrosuna dahil oldu. Çiçeği burnunda futbolcunun örnek aldığı isim ise Ronaldo’ydu

Röveşata transferi
ANKARA Kızılay'da yolda yürüyen Gülbey Türkücü (22), balona röveşata atmaya çalıştı. Kameralara yansıyan görüntüleri ise sosyal medyayı salladı. İzlenme rekorları kıran görüntüleriyle sanal alemde fenomen haline gelen genç hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Evden kaçan ve röveşata görüntüleri sayesinde bulunan Türkücü, üvey babasıyla sorun yaşadığı için evden ayrıldığını açıkladı. Röveşata hareketiyle futbol dünyasına göz kırpan Türkücü'ye Elbistan Belediyespor kucak açtı. Futbolcu olma hayali kuran genç Elbistan Belediyespor'un kadrosuna katıldı. Lisans işlemleri süren , 18 numaralı formayı giyerek sahaya çıktı. Artık profesyonel bir futbolcu olduğunu söyleyen Gülbey Türkücü, "Balona atamadığım röveşatayı yeşil sahalarda hem de takım arkadaşlarımın gözü önünde yapacağım. Çok mutluyum. Yıllardır hep futbolcu olma hayali kuruyordum ve kendime rol model olarak Cristiano Ronaldo'yu almıştım. Şimdi hedefim Ronaldo gibi başarılı olmak" ifadelerini kullandı. Hafta sonu Elbistan Belediyespor'un Pazarcık Aksuspor ile yaptığı müsabakayı heyecanla yedek kulübesinde izleyen genç, Elbistan Belediyespor'un takım kadrosuna girdiği gece formasını giyerek yatağa uzandığını ve huzur içinde uyuduğunu anlattı. Teknik Direktör Mutlu Doğan da Türkücü hakkında şu açıklamayı yaptı: "Lisans işlemleri sürüyor. Kendisine verilen formanın hakkını layıkı ile vereceğini umut ediyorum. Topa vuruşu ile bunu gösteriyor. Hazır olduğunu gördüğüm anda kendisine ilk görevi vereceğim."



Sırrıberk ARSLAN
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