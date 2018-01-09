Röveşata transferi

ANKARA Kızılay'da yolda yürüyen Gülbey Türkücü (22), balona röveşata atmaya çalıştı. Kameralarayansıyan görüntüleri ise sosyalmedyayı salladı. İzlenme rekorları kıran görüntüleriyle sanal alemde fenomen haline gelen genç hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Evden kaçan ve röveşata görüntüleri sayesinde bulunan Türkücü, üvey babasıyla sorunyaşadığı için evden ayrıldığınıaçıkladı. Röveşata hareketiyle futbol dünyasına göz kırpan Türkücü'ye Elbistan Belediyespor kucak açtı. Futbolcu olma hayali kuran genç Elbistan Belediyespor'un kadrosuna katıldı. Lisans işlemleri süren Gülbey Türkücü, 18 numaralı formayı giyerek sahaya çıktı. Artık profesyonel bir futbolcu olduğunu söyleyen Gülbey Türkücü, "Balona atamadığımröveşatayı yeşil sahalarda hem detakım arkadaşlarımın gözü önündeyapacağım. Çok mutluyum. Yıllardır hep futbolcu olma hayali kuruyordum ve kendime rol model olarak Cristiano Ronaldo'yu almıştım. Şimdi hedefim Ronaldo gibi başarılı olmak" ifadelerini kullandı. Hafta sonu Elbistan Belediyespor'un PazarcıkAksuspor ile yaptığı müsabakayı heyecanla yedek kulübesinde izleyen genç, Elbistan Belediyespor'un takım kadrosuna girdiği gece formasını giyerek yatağa uzandığını ve huzur içinde uyuduğunu anlattı. Teknik Direktör Mutlu Doğan da Türkücü hakkında şu açıklamayı yaptı: "Lisans işlemleri sürüyor. Kendisine verilen formanın hakkını layıkı ile vereceğini umut ediyorum. Topa vuruşu ile bunu gösteriyor. Hazır olduğunu gördüğüm anda kendisine ilk görevi vereceğim."
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