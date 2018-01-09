O vurgunda kritik gelişme

Ankara Başsavcılığı FETÖ'nün Borsa'daki vurgununu ortaya çıkarmak için yürüttüğü soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazı gönderdi. Başsavcılık, 17/25 ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Borsa'dakisenetlerini satarak topluçıkış yapanların listesiniistedi. SPK'dan gönderilecek raporda yer alan şirket ve isim listesi doğrultusunda örgütün Borsa'daki vurgunun bilançosunun ortaya çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.
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