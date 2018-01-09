 ;
Yol Durumu
  1. FETÖ’cülere selam bile yok
  2. CHP’nin ByLock ’u

O vurgunda kritik gelişme

O vurgunda kritik gelişme
Ankara Başsavcılığı 'nün 'daki vurgununu ortaya çıkarmak için yürüttüğü soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na () yazı gönderdi. Başsavcılık, 17/25 ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Borsa'daki senetlerini satarak toplu çıkış yapanların listesini istedi. SPK'dan gönderilecek raporda yer alan şirket ve isim listesi doğrultusunda örgütün Borsa'daki vurgunun bilançosunun ortaya çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Yüksel TEMEL
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar