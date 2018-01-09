Gazilere saldıran hainlere 24 yıl hapis

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gaziyi darbeden şüphelilerden Çiçek hakkında 24, Görkem hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı

OLAY

Ankara'da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile yakınlarının bulunduğu otomobil Eskişehir yolu üzerinde sıkıştırıldı. Yaşanan tartışma üzerine diğer araçtaki 4 kişi gazilerin içinde bulunduğu otomobili tekmeledikten sonra takip ederek benzin istasyonunda sıkıştırdı. Aracın camlarını kırarak gazilerden Muzaffer Oktay'ı araçta, İbrahim Kızılkaş'ı da araçtan indirerek dakikalarca darp etti. Gözü dönmüş saldırganlar Kızılkaş'ın 2 yaşındaki kızı ve eşi ile Oktay'ın kız kardeşi ve annesini de darp etti. Gazi yakınları "Onlar sizin için gazi oldular" deyince daha çok vurdular" dedi. Saldırganlar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara'da gaziyi darbedenler için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. Savcılık iddianamede, iki gaziyi darbeden şüphelilerden Çiçek hakkında 24 yıl, Görkem hakkında 20 yıl hapis istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehir magandalarına çok sert tepki göstererek; Ankara'da gazilerimize yapılan saldırı ile ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz sorgulamamız lazım. Demek ki bir yerlerde eksiğimiz, hatta yanlışımız var. Ankara'daki olayın failleri hakkında gereken işlemler yapılacak, hakettikleri cezayı da en ideal şekilde alacaklardır. Biz çocuklarımıza bu bilinci aşılamazsak benzer ayıpların önüne geçemeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum. ifadelerine yer vermişti.