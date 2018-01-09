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5 kişiye 68’er bin TL

5 kişiye 68’er bin TL
10 Bilen 5 kişi 68 bin 933'er lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 672'şer lira, 8 bilenler 133'er lira, 7 bilenler 25'er lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2'şer lira alacak.
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