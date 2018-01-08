Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ve içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'nde (DSG) başlayan çözülme devam ediyor. DSG'nin önemli ismi Suriyeli Tuğgeneral Hüsam El Awak'ın iki hafta önce örgütten ayrıldığı ortaya çıktı. Awak'tan önce DSG'nin Türkmen sözcüsü Talal Sülo kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı. Geçen günlerde de Deyrizor'daki Arap Bakkara Taburları örgütten ayrıldığını duyurdu. Ancak bu ayrılık örgüt tarafından onaylanmadığı için çatışma çıktı. Bakkara Taburlarına mensup 4 Arap YPG tarafından tutuklandı.
Terör örgütü YPG'nin sözde Tuğgenerali Hüsam el Awak örgütten ayrıldı
Etiketler: YPG , Talal Sülo , Bakkara Taburları , ÖSO , PKK , DEAŞ , Tuğgeneral Awak , Hüsam el Awak
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Dağılıp çözülürler İnşallah.
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