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Terör örgütü 'nin sözde Tuğgenerali örgütten ayrıldı


Terör örgütü 'nın Suriye kolu ve içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'nde (DSG) başlayan çözülme devam ediyor. DSG'nin önemli ismi Suriyeli Tuğgeneral 'ın iki hafta önce örgütten ayrıldığı ortaya çıktı. Awak'tan önce DSG'nin Türkmen sözcüsü kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı. Geçen günlerde de Deyrizor'daki Arap örgütten ayrıldığını duyurdu. Ancak bu ayrılık örgüt tarafından onaylanmadığı için çatışma çıktı. Bakkara Taburlarına mensup 4 Arap YPG tarafından tutuklandı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 10:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Dağılıp çözülürler İnşallah.

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cevapla 08.01.2018 11:10
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