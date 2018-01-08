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e karşı düzenleme

Şiddete karşı düzenleme
Sağlık Bakanlığı, sağlıkta e karşı mücadele kapsamında Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapacak ek düzenlemelere gidiyor. Yeni düzenlemeyle hastanede şiddet gösteren kişinin nezarethanede 24 saat gözaltında tutulması ve sağlıkta şiddet uygulayanların 2 yıldan az cezalar için de tutuklanmaları bekleniyor.


Safure CANTÜRK
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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