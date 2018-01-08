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’de Zafer Özgürgün’ün

KKTC’de Zafer Özgürgün’ün
KKTC'de 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ilk bilgilere göre yüzde 38'in üzerinde oy alarak birinci oldu. 190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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