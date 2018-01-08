Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden ve yazın Hüseyin Hüseyin Özdemir (39), yaklaşık 1.5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Özdemir, meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.
Elinde bir servet tutuyor olabilir!
Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan "göktaşı" parçalarına benzer taşları fark ederek toplayan Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteortaşı olması halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi.
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VOLKANİK TAŞ O AH BENİM MASUM KÖYLÜM:) KISA YOLDAN KÖŞEYİ DÖNME HAYALLERİ KURUP TA VAKİT KAYBETME,İŞİNE GÜCÜNE BAK HELAL RIZKIN PEŞİNDEN KOŞ..
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