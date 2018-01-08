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'' diye at i satarken yakalandılar

Başkentte, Rusya'dan kaçak yollardan getirdikleri atlara amacıyla kullanılan kimyasal maddeyi " serumu" diye satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Botoks diye at dopingi satarken yakalandılar

Yasa dışı yollardan atlara verilen maddesinin yurda sokulduğu istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüpheliyi takibe başladı.

Şüphelilerin, başkentteki alışveriş merkezinin otoparkına 06 AFB 141 plakalı araçla gelerek alıcılarla buluşacağını tespit eden ekipler önlem aldı. Bir süre bekleyen ekipler, buluşma gerçekleşmeyince harekete geçerek araçtaki Y.Ö, K.T, Y.A ve M.Ş.T'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada otomobile gizlenmiş 127 şişe kimyasal madde ele geçirildi.

Atlara doping amacıyla verildiği belirlenen kimyasal maddenin, alıcılara " serumu" diye pazarlandığı ve adedi 3 bin dolardan 127 şişenin satışı için anlaşıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen kimyasal maddenin farklı maddelerle karıştırıldığında öldürücü etkiye sahip uyuşturucuya dönüştüğü öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 15:56
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