Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki Kumköy İlkokulu'nda 9 yıldan bu yana görev yapan Dilek Livaneli, başarılarıyla adından söz ettirdi. Livaneli, öğrencilerinin yanı sıra, kadınların meslek sahibi olması için de projeler geliştirdi. "Dünyadaki eniyi 50 öğretmen' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olarak hafızalara yerleşti. Başarıda sınır tanımayan Dilek Livaneli, şimdi de başarısının öğretmen adaylarına ilham olması için harekete geçti. 3 yıl önce başlattığı 'Bir Dilek Yetmez' projesi ile 14 üniversite 10 bin öğretmen adayına motivasyon seminerleri verdi.
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