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'dan 'ye Osmanlı tokadı

ABD ve kuklası 'ne 'dan unutamayacağı bir ders verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 'nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613'üncü sokağın isminin "", 609'uncu caddenin isminin “” olarak değiştirilmesini kabul etti.

Ankaradan BAEye Osmanlı tokadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna daha önce Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü'ne isim değişikliği için hazırlık yapılması talimatını vermişti. Sokağın ismi, bugün Belediye Başkanı Mustafa Tuna başkanlığında yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle alınan kararla değiştirildi.

Meclis, 'nin () Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613'üncü sokağın ismin "" olarak değiştirirken aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin ismini de "" olarak değiştirdi.

Büyükşehir ekiplerinin yeni isimlerin yer aldığı sokak ve cadde levhalarını yarın takacağı belirtildi.

OSMANLI'YA ALÇAKÇA İFTİRA ATMIŞLARDI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet'i paylaşmış ve "İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu" demişti.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 18:22
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