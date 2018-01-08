28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması Ankara Adliyesi'nde başladı. Bazı sanıklar, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.
28 Şubat davası görülmeye başlandı
28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.
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Haydaaaaar Amca diyor ki : Bunu yapan iki kisiydi --> Biri Asker ve diyeri Sivil
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