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28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.



28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması Ankara Adliyesi'nde başladı. Bazı sanıklar, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 12:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kunta Kinte Kunta Kinte

Haydaaaaar Amca diyor ki : Bunu yapan iki kisiydi --> Biri Asker ve diyeri Sivil

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır1
cevapla 08.01.2018 13:04
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