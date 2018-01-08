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2018'in ilk Bakanlar Kurulu, Beştepe'de toplanıyor

başkanlığında 'nde toplanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 14:00'te başlayacak.

2018in ilk Bakanlar Kurulu, Beştepede toplanıyor

başkanlığında 'nde toplanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 14:00'te başlayacak.

Toplantıda 19 Ocak'ta sona erecek olan 'in, Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Gündem maddeleri arasında Mor Beyin mağdurlarına yönelik yeni da yer alacak. Terörle mücadele ve ABD'deki Hakan Atilla davasının da gündeme alınması bekleniyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 10:43
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