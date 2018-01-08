2018'in ilk Bakanlar Kurulu, Beştepe'de toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 14:00'te başlayacak.

Toplantıda 19 Ocak'ta sona erecek olan OHAL'in, Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Gündem maddeleri arasında Mor Beyin mağdurlarına yönelik yeni KHK da yer alacak. Terörle mücadele ve ABD'deki Hakan Atilla davasının da gündeme alınması bekleniyor.