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17 ilde FETÖ operasyonu!

FETÖ'nün mahrem askeri örgütlenmesine yönelik Tokat merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde 19'u muvazzaf asker, 4'ü "askeri imam" 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17 ilde FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik Tokat merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde 19'u muvazzaf asker, 4'ü "askeri imam" 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat, Amasya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Sakarya, Sinop ve Van'da 19 muvazzaf asker ile 4 "askeri imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 13:39
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