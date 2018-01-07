Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden, Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz hayatını kaybetti. Fabrikasının çatısından düşerek yaşamını yitiren Yılmaz'ın vefat haberi, ABD'de bulunan oğlunun panik yaşamaması için bir süre gizli tutuldu. Ünlü iş adamının cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak.



FABRİKANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Adem Yılmaz (65) cuma günü hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölüm sebebi ise Çatalca'daki fabrikanın çatısına çıktıktan bir süre sonra dengesini kaybederek düşmesiydi. Hızla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılmadı.





OĞLU ABD'DEYDİ

Yılmaz ailesi vefat haberinin ise bir süre duyulmamasını sağlamaya çalıştı. Bu durumun sebebi ise, oğlunun ABD'de bulunuyor olmasıydı. Aile, Yılmaz'ın oğlunun panik yaşamaması için ölüm haberinin bir süre bilinmemesini istedi.



"BİR MELEK GİBİ GELDİ, BİR NEFES GİBİ GİTTİ"

Ünlü mobilyacı Adem Yılmaz'ın ölümünün ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Eşi Ayşenur Yılmaz, çocukları Ece ve Efe Yılmaz, bu acı haberin ardından paylaştıkları mesajda duygularını şu sözlerle anlattılar:



"Daha hayalini kurduğumuz, güzel günlerde, sevinçlerde, yaşlılıkta Assos'ta bir zeytinlikte geçireceğimiz yılları düşlerken, bize nasıl bir şaka yaptın...

Sevenlerine, dostlarına, bir futbol sahasını dolduracak kadar tanıdıklarına... Ona dua edin, bir melek gibi geldi, bir nefes gibi gitti..."

Yılmaz, 1969-1982 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde spor muhabirliği de yapmıştı. (Hürriyet)