 ;
Yol Durumu
  1. Türkiye Kızıldeniz’de denklemi değiştirdi

'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

Meteoroloji'den son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 'a kar ne zaman yağacak? İşte son gelen hava durumu raporu...

Meteoroloji 7 Ocak 2018 için raporunu yayınladı. İşte son gelen hava durumu bilgileri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 07 Ocak 2018, Pazar 10:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar