Meteoroloji 7 Ocak 2018 için hava durumu raporunu yayınladı. İşte son gelen hava durumu bilgileri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.