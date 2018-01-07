Canavarca hisse cinayet!

Konya’da Cem Küçüktürk, hisselerini devretmediği için baskı gördüğü komşularına kurşun yağdırdı. 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kendisine Kalaşnikof yerine av tüfeği getiren silah satıcısını da katlettiğini itiraf etti
Hisselerini devretmek istemeyen adam müteahhitin ofisini basıp, katliam yaptı. Korkunç olay dün Konya'da yaşandı. Fen Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi için bir müteahhitlik firması ile anlaştı. Ancak apartman sakinlerinden Cem Küçüktürk (48) hissesini devretmek istemedi. Kendisinin ve annesinin hisselerini devretmediği için baskı gördüğünü öne süren Küçüktürk, dün sabah müteahhitin ofisinde yapılan toplantıyı bastı. Ardı ardına tetiğe bastı. İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65) ve Şaban Kurtsal (57) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müslüm Gök (53) ise hastaneye kaldırıldı.
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Olaydan sonra kaçan zanlı jandarmayı arayıp, teslim oldu. Bu arada şok bir itirafta bulundu. Katliam öncesi Savaş Kaynak isimli kişiden kendisine kalaşnikof getirmesini istediğini ancak onun av tüfeği getirmesi nedeniyle onu da öldürüp, kuyuya attığını söyledi. Küçüktürk'ün ifadesinde, "Yeniyapılacak bina için komşularımızhisselerini müteahhite devretti.Biz devretmek istemedik. Bunedenle hem ben, hem annemçok baskı görüyordu. Binanınyıkım kararı için toplantı yapıldığınıöğrendim. Toplantıyıbasıp olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Cem Küçüktürk'ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından "Az kaldı be, azkaldı. Analar neler doğururumuşgöreceğiz. İyiliktenmaraz doğarmış.Maçın uzatmalarını oynadığınızısiz de çok iyi biliyorsunuz" yazdığı görüldü.
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