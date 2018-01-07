Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu yıl Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirterek, "Birkaç yıl önce Strazburg'ta bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur." dedi.

Borisov, Balat'ta "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'nin açılış törenindeki konuşmasında katılımcılara, "Karşınızda dünyada emsali görülmemiş bir muhteşem kilise bulunuyor. Hemen Haliç Körfezi'nin yanı başında dinimiz temsil ediliyor, dinimize saygı gösteriliyor." diye seslendi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kilisenin yeniden canlandırılması için destek istediklerini ve Erdoğan'ın bu konuda verdiği sözü yerine getirdiğini anlatan Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Boyko Borisov, Bulgaristan'ın 1 Ocak'tan itibaren AB dönem başkanlığı yaptığına değinerek, Bulgaristan'ın her zaman hem İslam hem Hristiyan alemiyle mükemmel ilişkiler tesis etmek istediğini söyledi.

Terörizmin her yerde olduğunu belirten Borisov, "Ancak müştereken bu kötülükle mücadele edebiliriz, bilgi mübadelesiyle bunu yapabiliriz." diye konuştu.

SAYIN CUMHURBAŞKANI SİZE MİNNETTARIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz vermişti ve bugün bu sözünü yerine getiriyor. Minnettarım size Sayın Cumhurbaşkanı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuçlardan bahsediyoruz, sebeplere bakacak olursak, kader bizi coğrafi ve siyasi olarak olarak birlikte yaşamaya mahkum etti. Biz diğerlerini fark etmek zorundayız. Öyle bir günde yaşıyoruz ki bütün dünya için değil ama en azından bütün Avrupa, bütün Balkanlar'da bir Hristiyan, bir Müslüman ülkenin nasıl olduğunu, nasıl davrandığını gösterecektir. Sofya ve İstanbul gerçekten etnik hoşgörü açısından kıskanılacak örnektir. Sofya'da 1 kilometrekare alanda Katolik kilise, sinagog ve cami var. Hepimiz barış ve huzur içinde bir arada yaşıyoruz."

Erdoğan'ın "Karma topluluklar ve göçmenler ihtilafların halli için kullanılması gerekir." sözlerini aktaran Borisov, "Müstesna bir şansa sahibiz. Bulgaristan göçmenleri, Bulgaristan'daki Müslümanlar birer dostluk köprüsüdür, bir güvenlik teminatıdır, etnik hoşgörü için birer güvencedir." ifadelerini kullandı.





"OLABİLDİĞİNCE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugünü, "sembolik anlamı büyük" ve "Avrupa'ya yönelik bir sinyal" şeklinde tanımlayarak, "Bulgaristan'ın Avrupa Birliğindeki başkanlığı Türkiye'den mi başlıyor?" diye sorulduğunu dile getirdi. Borisov, şunları söyledi:

"Türkiye, büyük bir devlettir ve Avrupa'nın en büyük komşusudur. Bizler elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmeyi büyük bir ilgiyle izledik, Dışişleri Bakanı'nın temaslarını izliyoruz. 2018 yılında Türkiye ile AB ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım. Birkaç yıl önce Strazburg'ta bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur."

Açılışta bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Borisov, "2017 zor bir yıldı, 2018'de barış, huzur, refah olsun. Canı gönülden Türk halkına en iyi temennilerimi iletiyorum." dedi.

'İSTANBUL BİR DÜNYA ŞEHRİDİR'

15 yıllık hükümetlerimiz döneminde tarihi değerlerimize, geçmişten gelen kültür mirasına verdiğimiz önem sayesinde 5 bine yakın eser ihya edilmiş ve gelecek kuşaklara taşınması sağlanmıştır. İstanbul bir dünya şehridir.





RESTORASYON, 16 MİLYON TL'YE MAL OLDU

15 yıldan beri Bulgar Ortodoks Kiliseleri Başkanlığı'nı yürüten Vasil Liaze, kilisenin restorasyonunun 16 milyon TL'ye mal olduğunu, bu paranın 15 milyon TL'sinin Türk hükümeti, 1 milyon TL civarında bir rakamın da Bulgaristan hükümeti tarafından karşılandığını ifade edildi.

BULGAR ORTODOKSLAR İÇİN TARİHİ ÖNEME SAHİP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla 2011 yılından başlayan restorasyon kapsamında Demir Kilise'nin yüzde 90'ı elden geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Demir Kilisenin taşıyıcı sistem güçlendirme, dış cephe koruma ve restorasyon, iç restorasyon ile çevre düzenlemesi yapıldı.

Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve açılışı 1898 yılında yapılan Demir Kilise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl süren çalışmayla baştan aşağı restore edildi.

Büyükşehir Belediyesi ilk olarak kilise zemininde görülen kayma sebebiyle zemin ıslahı yaptı. Yapının üç cephesi, 5 bin 500 metre jet grout (zemine çimento enjeksiyonu) ile güçlendirildi. Paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi. Sökülen dış cephe kaplama ve süsleme elemanlarının restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı.

İç mekan restorasyon ve çevre düzenleme inşaatı kapsamında, zemin mermerleri söküldü, projesine uygun olarak yeniden kaplandı. Kilise duvarlarında korozyondan arındırılmak için mekanik temizlik yapıldı. İç duvardaki döküm süsleme elemanları numaralandırılarak söküldü, restore edilip montajları yapıldı.

Bodrum katta güçlendirme ve su yalıtım işlemleri gerçekleştirilirdi. Bahçe duvarları betonarme olarak yeniden yapılıp taş ile kaplandı. Korkuluk demirleri restore edilerek yerlerine monte edildi.

9 YILDIR KAPALIYDI

Tüm çalışmalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce yürütüldü. Demir Kilise'nin yok olmaktan kurtarılması için harcanan 16 milyon liranın 13 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 9 yıldır kapalı olan tarihi kilisenin açılacak olmasına çok sevindiklerini söyledi.

Liaze, açılışın çok görkemli olacağını bu etkinlik için Başbakan Borisov'un yanı sıra çok sayıda Bulgar'ın da geleceğini belirterek, Demir Kilise'nin aslına uygun restore edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.