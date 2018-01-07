ABD donuyor: 22 kişi öldü

ABD'de aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Ülkenin doğu kıyısındaki Richmond ve Virginia eyaleti başta olmak üzere meydana gelen dondurucu hava, ölümlere yol açtı. 22 kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi. Soğuk havalar nedeniyle bölgede okullar tatil edildi, binlerce uçuş yapılamadı. ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD'nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı.
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