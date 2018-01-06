Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her zaman Nevşehir'den destek gördüğüne dikkat çekerek, Nevşehir Milletin adamı Erdoğan'ı liderimizi yüzde 64,4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan halk oylamasında çıtayı Nevşehir daha da yükseltti. Yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde evet dediniz. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu salona ismi verilen, bu şehre ismini kazandıran Damat İbrahim Paşa'yı rahmetle anıyorum. Her geldiğimde sizlerde memleket sevgisini görüyorum.Nevşehir muhabbetimize muhabbet katıyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.
AK Parti her zaman Nevşehir'de destek gördü. Nevşehir 16 Nisan'da güçlü Türkiye için "evet" dedi. Nevşehir teşkilatı çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Sizin Türkiye desteğinizle ülkemiz o kadar yükseliyor o kadar şahlanıyor.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA "SEÇİM YANITI"
Kemal Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor. Diyor ki: Gelin şu seçimleri öne alalım yerel seçimleri. Be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada yerel seçimlere 14 ay var, biraz daha oyalan. Kılıçdaroğlu'na seçimde büyük bir ders vermeye hazır mısınız?
ABD'DEKİ KUMPAS DAVASI
Bu davada hukuku katletmişlerdir. Türkiye'yi Hakan Atilla üzerinden mahkum etmeye çalışıyorlar. Hesap bu. Kim yapıyor? FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar yapıyor, savcılar yapıyor. Ülkemize, komşularımıza yönelen tüm oyunları bozacağız.
FETÖ'cülerin yazıp çizdiği, hazırladığı dosyayı açıyorlar, mahkemede buna göre suçlama yapıyorlar. Sonunda da jüri üyelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin, bir delil olması gerekmiyor, siz suçlamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adı da 'bağımsız yargı' oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar, bu davada hukuku katletmişlerdir.
"KILIÇDAROĞLU ŞİMDİ NASIL DİYE SOR!"
Kemal Kılıçdaroğlu şunu aklına koy: Kamyoncuların, mobilyacıların, vatandaşın derdi bizim derdimiz. Kamyoncuların derdi ile ilgilenmek istiyorsan git onlara, Elmadağ rampaları, Zigana Geçidi eskiden nasıldı, şimdi nasıl diye sor! Kılıçdaroğlu her gün bir şey yumurtluyor. Kılıçdaroğlu yapılanlardan memnun ama söyleyemiyor.
Bu toprakların kitabından düşmanlık yazmaz. Bu toprakların hamurunda zalimi yüceltmek, mazlumu hor görmek olmaz. Bu topraklarda kardeşlik var.
kalan karakter 1000
BAKIYORUMDA ŞER CEPHESİ VE ODAKLARI BİRLEŞME KARARI ALMIŞ,ÖNEMLİ DEĞİL AKPARTİ VE MHP EL ELE VERİP BU ŞER CEPHESİNE GEREKEN OSMANLI TOKADINI 2019 VERECEKDİR.BU ŞER CEPHESİNİ SOKAKDA BİR ATLET VE DON ŞEKLİNDE ORTADA BIRAKACAKDIR.DİKKAT EDİN ŞER CEPHESİNİN HER TÜRLÜ PİSLİK BAĞLANTILARI VAR.ŞİMDİDEN PİSLİKLERİNİ SOKAKLARA KAHVELERE,İNSANLARIN ARASINA TAŞIYOR.ŞİMDİDEN AKPARTİ VE MHP KADROLARINI YENİLEYİP SAHADA BOLCA OLMALARIDIR.ONLAR KENDİ ADAMLARINI KULLANCAKLAR,HER ŞEYLERİ SIKI TAKİP ALTINDA OLMALI,HER ADIMI VE NEFESİ İZLENMELİ KÖYLERE KADAR HER YER TAKİP ALTINDA OLMALIDIR.BUNLARA NEFES BİLE ALDIRMAYIN.
Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken seçim cevabı: Doymadın mı?********** sayın Yıldırım Kılıçradoğlu iki şey için erken seçim ister birincisi aklıma gelen ya bir tuzak bir alavera dalavera yapacak seçimde birilerinden yardım sözü aldı bu yüzden erken seçim istiyor. veya Sırf Türkiye zarar etsin, iç ve dış sorunlala fazla ilgilenemesin diye seçim istiyor. bu adamın niyyeyi bozuk. DİKKAT edilmesi lazım.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.