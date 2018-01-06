Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her zaman Nevşehir'den destek gördüğüne dikkat çekerek, Nevşehir Milletin adamı Erdoğan'ı liderimizi yüzde 64,4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan halk oylamasında çıtayı Nevşehir daha da yükseltti. Yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde evet dediniz. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu salona ismi verilen, bu şehre ismini kazandıran Damat İbrahim Paşa'yı rahmetle anıyorum. Her geldiğimde sizlerde memleket sevgisini görüyorum.Nevşehir muhabbetimize muhabbet katıyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.



AK Parti her zaman Nevşehir'de destek gördü. Nevşehir 16 Nisan'da güçlü Türkiye için "evet" dedi. Nevşehir teşkilatı çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Sizin Türkiye desteğinizle ülkemiz o kadar yükseliyor o kadar şahlanıyor.





BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA "SEÇİM YANITI"

Kemal Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor. Diyor ki: Gelin şu seçimleri öne alalım yerel seçimleri. Be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada yerel seçimlere 14 ay var, biraz daha oyalan. Kılıçdaroğlu'na seçimde büyük bir ders vermeye hazır mısınız?

ABD'DEKİ KUMPAS DAVASI

Bu davada hukuku katletmişlerdir. Türkiye'yi Hakan Atilla üzerinden mahkum etmeye çalışıyorlar. Hesap bu. Kim yapıyor? FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar yapıyor, savcılar yapıyor. Ülkemize, komşularımıza yönelen tüm oyunları bozacağız.



FETÖ'cülerin yazıp çizdiği, hazırladığı dosyayı açıyorlar, mahkemede buna göre suçlama yapıyorlar. Sonunda da jüri üyelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin, bir delil olması gerekmiyor, siz suçlamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adı da 'bağımsız yargı' oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar, bu davada hukuku katletmişlerdir.





"KILIÇDAROĞLU ŞİMDİ NASIL DİYE SOR!"

Kemal Kılıçdaroğlu şunu aklına koy: Kamyoncuların, mobilyacıların, vatandaşın derdi bizim derdimiz. Kamyoncuların derdi ile ilgilenmek istiyorsan git onlara, Elmadağ rampaları, Zigana Geçidi eskiden nasıldı, şimdi nasıl diye sor! Kılıçdaroğlu her gün bir şey yumurtluyor. Kılıçdaroğlu yapılanlardan memnun ama söyleyemiyor.



Bu toprakların kitabından düşmanlık yazmaz. Bu toprakların hamurunda zalimi yüceltmek, mazlumu hor görmek olmaz. Bu topraklarda kardeşlik var.