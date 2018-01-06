Doktor candır

BURSA'da yıllardır organ bekleyen hastaların hayatını kurtaran Dr. FarukKemal Sevilmiş (48), 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Bursa ÇekirgeDevlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 4 gün yoğun bakımda kalan Sevilmiş'in beyin ölümü gerçekleşti. Meslek hayatı boyunca hastalarına ve ailesine organ naklinin faydalarını anlatan Sevilmiş'in ailesi, organlarınıbağışlamaya karar verdi.Yaşarken hayat kurtaran doktor,öldükten sonra da 3 hastayısevindirdi. Sevilmiş'in karaciğeri ve böbreklerinin, organ bekleyen 3hastaya nakledileceği bildirildi. Dr. Sevilmiş'in cenazesi dün Samsun'da toprağa verildi.
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