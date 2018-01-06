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Doktor candır

Doktor candır
BURSA'da yıllardır organ bekleyen hastaların hayatını kurtaran Dr. Faruk Kemal Sevilmiş (48), 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 4 gün yoğun bakımda kalan Sevilmiş'in beyin ölümü gerçekleşti. Meslek hayatı boyunca hastalarına ve ailesine organ naklinin faydalarını anlatan Sevilmiş'in ailesi, organlarını bağışlamaya karar verdi. Yaşarken hayat kurtaran doktor, öldükten sonra da 3 hastayı sevindirdi. Sevilmiş'in karaciğeri ve böbreklerinin, organ bekleyen 3 hastaya nakledileceği bildirildi. Dr. Sevilmiş'in cenazesi dün Samsun'da toprağa verildi.

Tuna ÇAM
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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