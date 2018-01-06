Başbakan açıkladı! O ile de hızlı tren geliyor

Başbakan Yıldırım, "15 yıldır laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan, dağ gibi sorunları çözerek hizmet üreten bir hükümetiz"ifadesinde bulunarak şunları söyledi: "15 yılda 5 milyar yatırım yaptık. Nevşehir daha fazlasına layık. Nevşehir ihracatı 15 yılda 7 milyon dolardan 52 milyon dolara ulaştı.
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