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Başbakan açıkladı! O ile de hızlı tren geliyor



Başbakan Yıldırım, "15 yıldır laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan, dağ gibi sorunları çözerek hizmet üreten bir hükümetiz"ifadesinde bulunarak şunları söyledi: "15 yılda 5 milyar yatırım yaptık. Nevşehir daha fazlasına layık. Nevşehir ihracatı 15 yılda 7 milyon dolardan 52 milyon dolara ulaştı.
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 16:31
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