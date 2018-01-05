Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Fransa görüşlerimizin ve tutumlarımızın büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke. Karşılaştığımız krizler de ülkelerimiz arasında yakın bri dayanışmayı elzem kılıyor. Cumhurbaşkanı Macron'la pek çok konuda yakın temas halindeyiz. Bu ziyareti çok önemsiyorum ve bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak ve bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak gerçekleşecek. İstişarelerimizi kendileri ile bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bölgesel ve uluslararası barış anlamında da hayati önem taşıdığına inanıyorum.

FRANSA'NIN AKTİF ROL OYNADIĞI HEPİMİZİN MALUMU

Bölgemizde koalisyon güçleri var. Fransa'nın da aktif rol oynadığı hepimizin malumudur. Buradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu da görüşme fırsatımız olacak.

SON GELİŞMELERİ ELE ALACAĞIZ

Filistin, Kudüs, Suriye, Irak başta olmak üzere ortak ilgi alanındaki konuları değerlendirme fırsatımız olacak. Türkiye-AB ilişkilerini, ki Fransa AB'de etkin bir ülke, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alabileceğimize inanıyorum.

Aramızda ciddi bir ticaret açığı yok ama 2016'da 13.5 milyarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Hedef 20 milyar avroydu. Bunu 20 milyar avroya taşımamız büyük önem arzediyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve ikili ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmenin yollarını değerlendireceğiz.



KABİNE REVİZYONU

"Kabinede revizyon yapılacağına dair söylemlerin herhangi bir doğruluk payı yok."