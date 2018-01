Terörist elebaşı çıldırdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla son 1 yıl içinde bin 212'si ölü olmak üzere 2 bin 207 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan'ı çılgına çevirdi.

Karayılan'ın teröristlere yönelik yaptığı telsiz konuşmasında "Asker her gün yeni teknikler ve hamlelerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler" dediği belirlendi.



2 BİN 207 ETKİSİZ

Güvenlik güçlerinin son bir yılda yaptığı operasyonlarda aralarında arananlar listesinde yer alan 62 teröristin de bulunduğu 2 bin 207 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve PKK'nın son dönemde çöküşe geçmesi örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan'ı adeta çılgına çevirdi. İstihbarat birimleri, Karayılan'ın örgütün Türkiye sınırları içinde bulunan teröristlere yönelik yaptığı son telsiz konuşmasını çözümledi.

Kandil'de 'Rojhat' telsiz kodunu kullanan ve 2017 yılını değerlendiren Karayılan operasyonlarda ölü ele geçirilen teröristler için 'saftirik' dedi.



BİR KARADA BİR HAVADA

Karayılan 2 Kasım'da 9 korumasıyla birlikte ölü ele geçirilen örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın başındaki isim olan ve aranan teröristler listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun da saf davranışından dolayı öldüğünü söyledi. Karayılan'ın konuşması şöyle;

"Asker her geçen gün birtakım yeni teknikler de elde ederek yeni bir teknik hamle biçimi alıyor. Bir bakıyoruz karada bir bakıyoruz havada. Sizlerin verdiği raporlara göre her yerde asker var. Sizlerin ulaşamaz dediği Kato'da. Bulmazlar dediğiniz Dersim'in en derin ormanlık alanlarında. Asker son yıllarda keşif uçaklarının silahlandırılması, sayılarının çoğaltılması ile savaşı hava savaşına dönüştürdü. Bazı yerlerde arkadaşlarımız oldukça saftirikçe yaklaşarak düşmana açık verdiler. Asker her gün yeni tekniklerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler."