Samet’i hiç yalnız bırakmadı

HENÜZ 23 yaşında ölüme meydan okuyan bir kahramandı. Ancak bu mücadelesi hüzünle sonlandı. Abdullah Samet Demir'den geriye sevgi dolu bir hayat kaldı. Samet, doğuştan kas hastasıydı. 12 yaşındaysa hastalık onu yatağa bağladı. Ama o hayattan hiç kopmadı. ALLAH RA ZI OLS UN

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktaydı. Takip ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Erdoğan'a hayranlığını hep anlatmaktaydı. Samet geçtiğimiz yıl hayatının en mutlu anlarını yaşadı. Çünkü karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Erdoğan, Sultanbeyli'de toplu açılış törenine katılmış, tören sonrasında da Samet'i evinde ziyaret edip onunla tanışmıştı. Samet en büyük hayaline kavuşurken önceki gün hayatı hiç kalkmadığı yatağında sonlandı. Erdoğan, Samet'in önceki gün cenaze törenine katıldı. Baba Avni Demir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız ziyaretinin ardından bizi unutmadı. Bizi sürekli aradı. Samet'in sağlık durumunu sorar, bilgi alırdı. Cenazeye geleceğini de bilmiyorduk. Onun bu samimiyetine biz her zaman inanıyoruz. Bunu bize yine göstermiş oldu. Allah ondan razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadı."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet'in cenazesine katıldı.



Furkan KARA