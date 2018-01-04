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’nın ’ik sakalı!

PKK’nın DEAŞ’ik sakalı!
Adana'da terör örgütü 'nın şehir yapılanmasına operasyon yapıldı. Halime K., Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkan İ., Hakan Y. ve Resul K. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, deşifre olmamak ve hedef şaşırtmak için bir diğer terör örgütü 'ı kullandı. Kendilerini kamufle ettikleri ve adeta bir 'DEAŞ üyesi' gibi hareket ettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki bazı şahısların, tıpkı DEAŞ'lı teröristler gibi giyinip, uzun sakallar bırakması da dikkatlerden kaçmadı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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