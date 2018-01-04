PKK’nın DEAŞ’ik sakalı!

Adana'daterör örgütüPKK'nın şehiryapılanmasınaoperasyonyapıldı.Halime K.,Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkanİ., Hakan Y. ve Resul K. adlı şahıslargözaltına alındı. Şüpheliler, deşifreolmamak ve hedef şaşırtmak için birdiğer terör örgütü DEAŞ'ı kullandı.Kendilerini kamufle ettikleri ve adetabir 'DEAŞ üyesi' gibi hareket ettikleriortaya çıktı. Gözaltına alınanlararasındaki bazı şahısların, tıpkıDEAŞ'lı teröristler gibi giyinip,uzun sakallar bırakması dadikkatlerden kaçmadı.
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