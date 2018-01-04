MİT personeline yerli silah





Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'yı koruma ve operasyon görevlerinde kullanacak.

Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76'da geçen yıl seri üretim başladı. Bu kapsamda, güvenlik güçlerine geçen yıl 7 bin tüfeğin teslimatı yapıldı.