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MİT personeline yerli silah



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'yı koruma ve operasyon görevlerinde kullanacak.

Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76'da geçen yıl seri üretim başladı. Bu kapsamda, güvenlik güçlerine geçen yıl 7 bin tüfeğin teslimatı yapıldı.
  • 04 Ocak 2018, Perşembe 16:15
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