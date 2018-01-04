Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 şehirde bugün ve yarın yağmur etkili olacak.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ayrıca, Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da yarın sağanak, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde karla karışık yağmur, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de hafif kar yağışı beklendiği belirtildi.
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