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Hissedarlara operasyon

Hissedarlara operasyon
Teröristbaşı Gülen'in finans kaynaklarından olan hissedarlarına operasyon başlatıldı. 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlıların Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlar olduğu açıklandı.

Zafer HALATÇI
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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