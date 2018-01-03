Hükümetten İran için kritik uyarı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İran'daki protestolara ilişkin, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'IN HUZURU BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ"

İran'daki olayları yakından takip eden Türkiye'nin, İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsediğini belirten Bozdağ, İran'ın huzur, sükun, barış ve istikrarının, İran, İran halkı ve bölge için önemli olduğuna dikkati çekti.

"KAOS İRAN, İRANLILAR VE BÖLGEYE ZARAR VERİR"

İran'da meydana gelecek, getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın, kışkırtma ve provokasyonlara, kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."