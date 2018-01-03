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Dışişleri'nden açıklaması

Dışişleri Bakanı , "'a dışarıdan müdahaleye karşıyız." dedi.

Dışişlerinden İran açıklaması

Dışişleri Bakanı , 6 Ocak'ta Almanya'ya giderek mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşeceğini açıkladı.

"DIŞARIDAN BU TÜR MÜDAHALELERE KARŞIYIZ"
'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirten Çavuşoğlu 'a dışarıdan müdahalelere karşı olduklarının altını çizdi.


GÖSTERİLERİ DESTEKLİYORLAR
Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın gösterileri desteklediklerini belirten Bakan Çavuşoğlui "İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Çavuşoğlu, "Vize konusunda ABD'ye herhangi bir taahhütte bulunmadık" dedi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 13:10
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