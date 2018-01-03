Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'ya giderek mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşeceğini açıkladı.
"DIŞARIDAN BU TÜR MÜDAHALELERE KARŞIYIZ"
Türkiye'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirten Çavuşoğlu İran'a dışarıdan müdahalelere karşı olduklarının altını çizdi.
GÖSTERİLERİ DESTEKLİYORLAR
Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın gösterileri desteklediklerini belirten Bakan Çavuşoğlui "İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Çavuşoğlu, "Vize konusunda ABD'ye herhangi bir taahhütte bulunmadık" dedi.
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