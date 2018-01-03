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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a %75 destek!



ABD Başkanı 'ın skandal Kudüs kararına Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden tepkiler ardına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaptığı kritik açıklamalarla Türkiye'nin Kudüs davasında Filistin'in yanında olduğunu göstermişti.

Erdoğan aynı zamanda dünya liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde uluslararasını kamuoyunun Kudüs meselesine dikkat çekmesine önemli bir rol oynamıştı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 14:33
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