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Asistanın sır sonu

Asistanın sır sonu
EDİRNE'DE dün akşam saatlerinde Yankıçı Mahallesi'nde oturan Belgin Y. (23) evde yalnızdı. Özel bir hastanede doktor asistanı olarak çalışan genç kız, evinin 5'inci katındaki balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşlar olayı görmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Belgin Y., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netlik kazanmazken, Belgin Y.'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve anti-depresan ilaçları kullandığı belirtildi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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