Asistanın sır sonu

EDİRNE'DE dün akşam saatlerinde Yankıçı Mahallesi'nde oturan Belgin Y.(23) evde yalnızdı. Özel bir hastanede doktor asistanı olarak çalışan genç kız, evinin 5'inci katındaki balkonundandüştü. Çevredeki vatandaşlar olayı görmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Belgin Y., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa cinayet miolduğu henüz netlik kazanmazken,Belgin Y.'nin psikolojik rahatsızlığıbulunduğu ve anti-depresan ilaçlarıkullandığı belirtildi.
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