Son ütücü vurgunu

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın 22 Aralık'ta mahkemeye sunduğu iddianamesine göre süreç şöyle gelişti: Bağcılar'daki Queen Tekstil, ünlü bir erkek giyim markası için bin 675 adet triko dikti. Firma, ütülenip paketlenmesi için ürünleri 10 Ekim'de RO-ZETekstil'e verdi. Anlaşmaya göre ütü paket firması RO-ZE, triko başına 1TL alacak, hatalı ürünler içinse para talep edemeyecekti. RO-ZE'nin sahibi F.P.'nin ürünleri başka birine sattığı ortaya çıktı. Queen Tekstil ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. F.P. ve eşi N.P. hakkında 'güvenikötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istendi. Savcılıkta ifade veren iki tekstil firmasının sahipleri topu birbirine attı. Queen Tekstil'in sahibi S.Ş, "Siparişi veren ünlü markanın denetçisi kontrol için RO-ZE'ye gitmiş. Beğenmeyip yeniden kontrol istemiş. Söz konusu firma bozukluğu düzeltmemek için ürünlere el koyup 20 bin TL istedi" dedi. Son ütücü firmanın sahibi F.P. ise, "Hataları giderdim. Queen Tekstil'ın sahibiyle görüşerek hakkımı istedim. O da bana maddi sıkıntılarının olduğunu, ürünleri aldıktan sonra ödeme yapacaklarını söyledi. Firma müdürü de bana, 'Sen paranı alanakadar malı iade etme, yoksa paranıalamazsın' dedi. Ben de işçilerinmaaşlarını ve giderleri karşılamakiçin ürünleri sattım" dedi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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