Kudüs desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk gününde Karacaahmet Mezarlığı’na gitti. Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran’ın kabrini ziyaret etti.
AK Partili kadınlar siyasetin nabzını sahada yakaladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs konusundaki başarısının vatandaştan tam not aldığını açıkladı. Çam, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımız Kudüs'ü alkışlıyorlar. Cumhurbaşkanımız çok doğru duruş yaptı. 'Dünya 5'ten büyüktür'ü tüm dünyaya kanıtladı" diye desteklerini iletiyor. Çok bilinçli seçmenimiz var. Bizim düşündüğümüzün ötesinde siyasetle ilgileniyorlar. Şu anda yaşadığımız bazı zorlukların dış kaynaklı olduğunun da farkındalar. Bu nedenle muhalefetin de söylemlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan'ın o talihsiz açıklaması vatandaşımızdan büyük tepki aldı. Vatandaşımız 15 Temmuznoktasında çok hassas.15 Temmuz'u anlamak için duruşmaların yapıldığı o mahkeme salonlarına gitmek, şehit ailelerini görmek lazım. Sanıkların nasılbir tiyatro sergilediğini görmeklazım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü Düzce'ye gitti. Bu sırada 15 Temmuz şehitlerinden olan polis Ufuk Baysan'ın annesini ziyaret etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.