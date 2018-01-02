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desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk gününde Karacaahmet Mezarlığı’na gitti. Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran’ın kabrini ziyaret etti.

Kudüs desteği
AK Partili kadınlar siyasetin nabzını sahada yakaladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Cumhurbaşkanı 'ın konusundaki başarısının vatandaştan tam not aldığını açıkladı. Çam, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımız Kudüs'ü alkışlıyorlar. Cumhurbaşkanımız çok doğru duruş yaptı. 'Dünya 5'ten büyüktür'ü tüm dünyaya kanıtladı" diye desteklerini iletiyor. Çok bilinçli seçmenimiz var. Bizim düşündüğümüzün ötesinde siyasetle ilgileniyorlar. Şu anda yaşadığımız bazı zorlukların dış kaynaklı olduğunun da farkındalar. Bu nedenle muhalefetin de söylemlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan'ın o talihsiz açıklaması vatandaşımızdan büyük tepki aldı. Vatandaşımız 15 Temmuz noktasında çok hassas. 'u anlamak için duruşmaların yapıldığı o mahkeme salonlarına gitmek, şehit ailelerini görmek lazım. Sanıkların nasıl bir tiyatro sergilediğini görmek lazım.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü 'ye gitti. Bu sırada 15 Temmuz şehitlerinden olan polis Ufuk Baysan'ın annesini ziyaret etti.


Eda IŞIK
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