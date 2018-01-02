Erdoğan, kas hastası gencin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında Sultanbeyli'nde katıldığı toplu açılış töreni sonrası evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir, yaşam mücadelesini kaybetti. Demir, bugün Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, CENAZEYE GİTTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da programını değiştirerek Samet'i son yolculuğuna uğurlamaya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastası olan Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.
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