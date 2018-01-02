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2 kişiye 132’şer bin

2 kişiye 132’şer bin
10 Bilen 2 kişi 132 bin 704'er lira kazandı. 9 bilenler bin 883'er lira, 8 bilenler 105'er lira, 7 bilenler 19'ar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3'er lira alacak.
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