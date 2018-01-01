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saldırıları püskürttü de şaha kalktı!

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ’ye diz çöktüremeyenler bu kez üzerinden saldırıya geçti. Notçular ve yabancı kurumlar peş peşe Türkiye aleyhine raporlar yayımladı. 17/25 Aralık kumpası ABD’ye taşındı. Tüm saldırılara rağmen dev projeler hız kesmedi. Hükümetin aldığı önlemlerle Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde % 11.1'le dünyada ‘1 numara’ oldu.

Türkiye saldırıları püskürttü ekonomide şaha kalktı!

OCAK

Şans oyunlarının lisansı Varlık Fonu'nda

1 Ocak: Otomatik katılımlı BES başladı.
7 OCAK: At yarışlarıyla şans oyunlarına ilişkin lisans hakları nın 'na devredilmesi kararları alındı.
28 Ocak: Milli Muharip Uçak Projesi'ni geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile İngiliz BAE Systems arasında sözleşme imzalandı.

ŞUBAT

ÖTV-KDV İNDİRİMİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

3 Şubat: Beyaz eşyadan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekildi. Mobilyaların KDV'si de 30 Nisan'a kadar yüzde 8 oldu. 150 metrekare ve üzerinde konut teslimlerinde KDV'yi yüzde 8'e düşüren düzenleme eylüle uzatıldı.
5 Şubat: THY, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank ve şirket hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı.
7 Şubat: Cumhurbaşkanı , TOBB'da istihdam seferberliğini başlattı.

MART

KGF desteği arttı Çanakkale Köprüsü temeli törenle atıldı

10 Mart: Hazine destekli kredilerde Kredi Garanti Fonu'nca sağlanan kefaletlerin bakiye tutarının üst sınırı 20 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldı.
15 Mart: Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve iş yerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e indirildi.
18 Mart: Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atıldı.
22 Mart: ABD ve İngiltere, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazları kabin içine almalarını yasakladı.
28 Mart: Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındı.
29 Mart: Otel rezervasyon portalı booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verdi.

NİSAN

Trafik sigortasında tavan fiyat dönemi

1 Nisan: Türkiye'den ilk işyeri ve konut alacak yabancılara KDV istisnası getiren düzenleme yürürlüğe girdi.
11 Nisan: Hazine, zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları bazında, zorunlu trafik sigortalarına yönelik azami primler (tavan fiyat) belirlendi.
29 Nisan: Beyaz eşya satışlarında sıfır ÖTV ile mobilya satışlarında yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

MAYIS

Savunma sanayiinin gövde gösterisi

1 Mayıs: BTK tarafından Adil Kullanım Noktası 1 Mayıs itibarıyla kademeli olarak kaldırıldı.
9 Mayıs: Dünyadaki ilk 5 savunma fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 13. kez kapılarını açtı. Türk savunma sanayisi özgün ve yenilikçi ürünleriyle fuara damga vurdu.
11 Mayıs: Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı.

HAZİRAN

Gıdada fiyat artışlarına karşı gümrük vergisi

12 Haziran: TÜİK, Türkiye sinin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü açıkladı. TÜİK, bu rakamı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını duyururken yüzde 5.3 olarak revize etti.
13 Haziran: BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 100.000 puanı gördü.
15 Haziran: Avrupa Birliği ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine son verildi.
27 Haziran: Fiyat artışının önüne geçmek için buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde gümrük vergileri düşürüldü.

TEMMUZ

Yeni kabine açıklandı laptop yasağı kalktı

5 Temmuz: ABD'nin, Türkiye'den uçuşlarda uyguladığı kabinde elektronik eşya yasağı kaldırıldı.
19 Temmuz: Başbakan Yıldırım yeni kabineyi duyurdu. 15 bakan yerinde kalırken, 5 yeni bakan atandı, 6 bakan ise yer değiştirerek bakanlık görevinde kaldı.

AĞUSTOS

Arsel vergi rekortmeni altın ithalatı tarihi zirvede

3 Ağustos: Türkiye'nin altın ithalatı 2017'nin temmuz ayında 62.8 ton ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ithalat rakamı olarak kayıtlara geçti.
7 Ağustos: Fitch, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yükseltti.
8 Ağustos: Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2016 yılı için 46 milyon 885 bin 202,91 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu.
9 Ağustos: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, temmuzda Türkiye'nin iniş kalkış bazındaki uçak hareketlerinde Avrupa hava sahasına günde ortalama 283 yeni trafik ekleyerek Avrupa'da 1. sıraya yerleştiğini bildirdi.
22 Ağustos: Tekfen Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD Kurucu Başkanı Feyyaz Berker, 92 yaşında vefat etti.
23 Ağustos: Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı.

EYLÜL

Kanal İstanbul için ilk adım atıldı

2 Eylül: Kanal Projesi'nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesi imzalandı.
11 Eylül: Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü.TÜİK, üçüncü çeyrek bülteninde rakamı 5.4 olarak revize etti.
27 Eylül: Maliye Bakanı Naci Ağbal, yasal değişiklikle binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini yüzde 40 artıracaklarını açıkladı.
30 Eylül: Beyaz eşyada vergi indirimleri sona erdi.

EKİM

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile tarihi İpekyolu canlanıyor

9 Ekim: ABD, Türkiye'den vize başvurularını askıya aldı.
18 Ekim: Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı yaşamını yitirdi.
21 Ekim: Araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak getirildi.
30 Ekim: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Bakü'de törenle açıldı, ilk tren yola çıktı.

KASIM

Milli otomobil için 5 babayiğit

1 Kasım: Et ve Süt Kurumu, marketlerde KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan, kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan et satışına başladı.
2 Kasım: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobili üretecek 5 babayidi (Turkcell, BMC, Kıraça Holding, Zorlu Holding, Anadolu Grubu) açıkladı.
2 Kasım: ABD Başkanı Trump, Fed Başkanlığına bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi.
9 Kasım: Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile sözleşme imzalandı.
11 Kasım: 2017 için yeniden değerleme oranı 14.47 olarak belirlendi.

ARALIK

Büyümede dünya şampiyonluğu

5 Aralık: MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlendi.
11 Aralık: İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
11 Aralık: Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü.
14 Aralık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam Şurası'nda işverenlere yönelik destek paketi açıkladı.
28 Aralık: ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi sona erdi.
29 Aralık: Borsa İstanbul tarihi zirvesine çıktı.

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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 10:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Iranla isleri bitince sira türkiyeye gelecek amerika bosuna silah yigmadi suriyenin kuzeyine.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.01.2018 17:43
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