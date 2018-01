Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar... İkramiye dörde bölündü! Milli Piyango çekilişi için 61 milyon liralık heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her sene başı olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango çekilişi yılbaşına damga vurdu. Milyonlarca kişinin umudu ve heyecanı sürüyor. Dile kolay Milli Piyango bu geceki çekilişinde tam 350 milyon liralık ikramiye dağıtacak. Yılbaşı özel çekilişi bu akşam saat 19:00'dan itibaren çekilmeye başlandı. Tam 61 milyon TL'lik ikramiye 31 Aralık 2017'nin son saatlerinde sahibini bulacak. takvim.com.tr'den an be an canlı yayınlanacak Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi ve bilet sorgulama ekranı hakkında tüm detaylar. İşte 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL, 5 milyon TL, 10 milyon TL ve 61 milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numaralar!

MİLLİ PİYANGO 61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU!

2018 yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi çekilmeye başladığı anda sonuçları takvim.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

AMORTİ NUMARALARI: 4 VE 6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9794035

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULA -TIKLA-

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan "Yılbaşı özel çekilişi"nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan "Yılbaşı özel çekilişi"nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirildi.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak.

NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişinde 349 milyon 243 bin TL dağıtılacak toplam ikramiye olarak göze çarpıyor. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin haricinde bir adet 10 milyon lira, bir adet 5 milyon lira, bir adet 2 milyon lira, bir adet 1 milyon lira ve bir adet de 500 bin liralık ikramiyeler dağıtılacak

SAHTE PARA VAKASI

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine kısa süre kala kentte çok sayıda bayinin sahte para ile dolandırıldığını bildirdi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarın gece yapılacak çekiliş öncesi İzmir'de biletlerin önemli bölümünün tükendiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayilerin sahte para ile dolandırılması olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Çakmak, 70 civarındaki bayiden bu yönde ihbar aldıklarını, polisin konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.Şikayetler artınca oda olarak üyelerine uyarı mesajları gönderdiklerini aktaran Çakmak, "Sahte para vakalarıyla bu dönemde sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve gezici bayilerimizi hedefliyorlar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Ekseriyetle 100 ya da 200 lira gibi büyük banknotlarla tam bilet almak istediklerini söylüyorlar. Bilette pazarlık etmeye çalışıyorlar, bu sırada şebekeden başka biri aynı bayiye geliyor onlar da çeyrek bilet almak istediğini söylüyor. Müşteri yoğunluğuyla karşılaşmış bayinin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sahte paraları bu sırada veriyorlar." diye konuştu.