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'nin yapamadığını yaptı

'li belediyelerin yüzde 700'lere varan emlak vergisi artışına 'dur' dedi.

CHPnin yapamadığını AK Parti yaptı
yazarı , 19 Temmuz 2017 tarihinde 'Ah şu 'li belediyeler' başlıklı bir köşe yazısı kaleme almıştı. CHP'li belediyelerin yüzde 700'lere varan emlak vergisi artışını gündeme taşıyan Turan, 'İnsanları kendi evlerinde oturamaz hale getirecekler!' ifadesini kullanmıştı.

Bugünkü köşe yazısının 'belediyeler şapa oturdu' başlıklı bölümünde emlak vergileriyle ilgili son gelişmeleri aktaran Turan, CHP'li belediyelerin yanlıştan dönmediğini belirterek 'Kafaları bu kadar çalışıyor' dedi.

Emlak vergisi artışına 'nin el attığını ekleyen Turan, hükümetin belediyelerin emlak vergilerini yüzde 50'den fazla artırmayacaklarına ilişkin kanun çıkardığını yazdı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 17:51
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