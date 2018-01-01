Savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye'nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan ASELSAN, 2017'de yurt içinde ve dışında bir dizi projede sorumluluk üstlendi.

Şirket, imzaladığı sözleşmeler kapsamında, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sundu. ASELSAN, bu doğrultuda 2017'de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzaladı. Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı.