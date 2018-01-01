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  2. 2018 çılgın proje yılı olacak!

'dan dev satış! Tam 6,5 milyarlık sipariş...

, 2017'de yurt içi ve dışından gelen talepleri karşılamak için 29 sözleşme imzaladı ve yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş aldı.

Savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini 'nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan , 2017'de yurt içinde ve dışında bir dizi projede sorumluluk üstlendi.

Şirket, imzaladığı sözleşmeler kapsamında, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri () başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sundu. ASELSAN, bu doğrultuda 2017'de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzaladı. Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 08:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Teşekkürler daima üretim daima ARGE daima satış.

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cevapla 01.01.2018 14:27
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